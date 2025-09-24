Cagliari, Borrelli gioisce per il primo gol rossoblù: “Pomeriggio perfetto”

Il Cagliari supera il secondo turno della Coppa Italia e strappa il pass per gli ottavi di finale vincendo per 4-1 contro il Frosinone alla Unipol Domus; ora, il prossimo avversario, sarà il Napoli di Conte allo stadio Maradona.
Tra le note positive per mister Fabio Pisacane c’è sicuramente l’ottima prova del neo acquisto Gennaro Borrelli, protagonista di una prestazione autorevole a cui si aggiunge la prima rete in maglia rossoblù come ciliegina sulla torta.
“Primo go, vittoria e passaggio del turno. Pomeriggio perfetto!”, sono le parole di gioia del nuovo centravanti del Cagliari al suo primo centro stagionale.
