Cinzia Pinna, il legale dell’uomo fermato: “Attendiamo gli esiti degli accertamenti”

L’avvocato Luca Montella, difensore di Emanuele Ragnedda — l’imprenditore del vino indagato per omicidio volontario nell’inchiesta sulla scomparsa di Cinzia Pinna — ha rilasciato una breve dichiarazione all’Ansa. Il legale ha invitato ad attendere l’esito degli accertamenti.
“Aspettiamo con serenità gli esiti, facciamo fare tutti gli accertamenti che competono all’autorità giudiziaria e poi nel merito degli argomenti mi riservo di ritornarci, per il momento non rilasceremo altre dichiarazioni”.
Nel frattempo, sono iniziate nella mattinata di oggi le indagini irripetibili dei Carabinieri del Ris di Cagliari presso la tenuta vinicola ConcaEntosa a Palau, di proprietà di Ragnedda. I militari stanno setacciando l’abitazione all’interno della vasta tenuta, luogo che secondo l’accusa potrebbe essere stato teatro del delitto.
Il corpo di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce l’11 settembre scorso, non è stato ancora ritrovato.
