Capoterra, l’allarme dei residenti: problemi alle fogne e strade allagate

Da tempo per le strade di Capoterra, in particolare nell’area tra via Sassari e via Sicilia, si registrano perdite dai tombini con l’acqua che sgorga sulla carreggiata.

Nelle ultime ore però le perdite si sono fatte decisamente più consistenti e hanno di fatto allagato le strade, con le acque reflue che sono giunte anche in qualche giardino.

Numerose sono state le lamentele dei cittadini che richiedono un intervento immediato a chi di dovere. Tra l’altro, ieri era effettivamente giunto sul posto un autospurgo, intorno alle 16, ma poco dopo lo svolgimento delle operazioni la situazione è nuovamente peggiorata.

