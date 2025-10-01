Belotti, l’attaccante operato al ginocchio sinistro: ora il lungo recupero

Andrea Belotti si è sottoposto quest’oggi a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita nella clinica bolognese di Villa Toniolo, è perfettamente riuscita e non ha registrato complicazioni.

L’attaccante inizierà nei prossimi giorni il programma di riabilitazione, che sarà seguito passo dopo passo dallo staff medico per garantire un recupero graduale e sicuro. I tempi di rientro non sono ancora stati ufficializzati, ma per infortuni di questa entità lo stop previsto è generalmente lungo, con una prognosi stimata tra i 6 e i 7 mesi.

Per il gallo, dunque, la stagione può dirsi conclusa in anticipo.

