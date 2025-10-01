Verso Udinese-Cagliari, problemi per Gaetano e Rodriguez

Non solo il brutto infortunio di Belotti e lo stop di Zappa, il Cagliari rischia di dover fare a meno anche di Gaetano e Rodriguez per la trasferta di Udine

Prosegue la marcia di avvicinamento del Cagliari alla sfida contro l’Udinese, in programma domenica 5 ottobre al Bluenergy Stadium. La squadra di mister Pisacane si è ritrovata questa mattina al Crai Sport Center per una nuova seduta di allenamento.

Le novità principali arrivano dall’infermeria. Oltre al grave infortunio di Belotti, i rossoblù devono fare i conti con i problemi fisici di Radunovic e Zappa, a cui si aggiungono anche quelli di altri due giocatori. Hanno svolto un allenamento individuale Gaetano e Rodríguez, entrambi alle prese con un affaticamento muscolare rispettivamente ai flessori della coscia sinistra e al retto femorale.

Per Udinese-Cagliari, dunque, Pisacane potrebbe fare a meno del suo numero 10. Possibile quindi un assetto offensivo con Esposito ad agire dietro la prima punta Borrelli.

