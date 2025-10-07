Paura a Sassari, uomo sorpreso a passeggio con 8 coltelli: denunciato

Una vasta operazione di controllo svolta dalla Polizia in città ha consentito di identificare oltre 200 persone e numerosi veicoli

Un’operazione di controllo straordinaria svolta dalla Polizia a Sassari ieri notte ha portato ad identificare oltre 200 persone e numerosi veicoli. Tra questi c’era anche un uomo che passeggiava per il centro storico con ben 8 coltelli a serramanico.

L’uomo ha attirato l’attenzione degli agenti ed è stato fermato per un controllo in largo Monache Cappuccine. Da lì si è proceduto all’identificazione ed è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere. I coltelli sono stati tutti sequestrati.

In totale, sono state 4 le persone denunciate di cui due per furto e uno per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla sua identità o su qualità personali proprie o di altri.

