Selargius, in casa con marijuana e hashish: arrestato uomo 55enne

I Carabinieri della Stazione di Selargius hanno concluso un’operazione antidroga con l’arresto di un disoccupato 55enne del posto, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine. L’uomo è ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scaturito da una prolungata e accurata attività investigativa condotta dai militari, che hanno saputo sfruttare la loro profonda conoscenza del territorio e una serie di informazioni e segnalazioni raccolte “sulla strada”. L’attenzione dei Carabinieri si era gradualmente focalizzata sul 55enne e sulla sua abitazione, identificata tramite numerosi appostamenti come il punto focale delle attività illecite.

Gli elementi raccolti durante i servizi di osservazione, in particolare i movimenti sospetti notati nelle vicinanze dell’abitazione, hanno fornito ai militari il fondato motivo per intervenire. Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno proceduto al controllo del sospettato. Le successive perquisizioni, sia personale che domiciliare, hanno portato al sequestro di 94 grammi di marijuana e 122 grammi di hashish, oltre a 50 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e a diverso materiale per il confezionamento delle dosi.

Dopo l’espletamento delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione, dove si trova in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida per direttissima in corso in queste ore davanti all’Autorità Giudiziaria.

