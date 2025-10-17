In Evidenza Damiano Caddeo conquista i Live di X Factor: applausi scroscianti per l’esibizione

Damiano Caddeo conquista i Live di X Factor: applausi scroscianti per l’esibizione

Il cantante sardo ha emozionato tutto il pubblico e soprattutto il suo giudice, Achille Lauro, che lo ha riempito di complimenti

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: X Factor Italia, Sky

Ieri è stata la serata delle Last Call di X Factor e una delle esibizioni più attese è stata senza dubbio quella del sardo Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo.

Il cantante di Sinnai ha conquistato l’accesso ai Live con una prova che è stata capace di commuovere tutto il pubblico presente in studio.

Caddeo si è esibito con una cover di “Per due che come noi” di Brunori Sas e ha fortemente impressionato il suo giudice Achille Lauro, che gli ha immediatamente assegnato una sedia.

A lasciargli il posto è stato Alfredo Fiore, in arte Al Quartier, una scelta dolorosa per il giudice, che però non ha avuto dubbi nel riconoscere le qualità dell’artista sardo che avanza così ai Live.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE