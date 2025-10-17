Damiano Caddeo conquista i Live di X Factor: applausi scroscianti per l’esibizione

Il cantante sardo ha emozionato tutto il pubblico e soprattutto il suo giudice, Achille Lauro, che lo ha riempito di complimenti

Ieri è stata la serata delle Last Call di X Factor e una delle esibizioni più attese è stata senza dubbio quella del sardo Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo.

Il cantante di Sinnai ha conquistato l’accesso ai Live con una prova che è stata capace di commuovere tutto il pubblico presente in studio.

Caddeo si è esibito con una cover di “Per due che come noi” di Brunori Sas e ha fortemente impressionato il suo giudice Achille Lauro, che gli ha immediatamente assegnato una sedia.

A lasciargli il posto è stato Alfredo Fiore, in arte Al Quartier, una scelta dolorosa per il giudice, che però non ha avuto dubbi nel riconoscere le qualità dell’artista sardo che avanza così ai Live.

🥹@AchilleIDOL apprezza le canzoni che scrive Damiano ed il suo modo di cantare #XF2025 pic.twitter.com/hSVCVAJAEr — X FACTOR (@XFactor_Italia) October 16, 2025

