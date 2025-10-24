Sassari, fugge ignorando l’alt della polizia: fermato dopo un folle inseguimento

Nelle vie del centro storico di Sassari, precisamente nel quartiere di Sant’Apollinare, la Polizia Locale è stata protagonista di un inseguimento rocambolesco conclusosi ieri mattina, giovedì 23 ottobre, con l’arresto di un uomo.

L’episodio ha avuto inizio a metà mattina in corso Vico, quando il conducente di una Alfa Romeo Giulietta di colore rosso, già nel mirino delle autorità, ha ignorato l’ordine di fermarsi imposto dagli agenti, dandosi alla fuga a forte velocità.

È scaturito un inseguimento ad alto rischio tra gli stretti vicoli cittadini, con la Giulietta che ha viaggiato in contromano e ha messo in pericolo l’incolumità dei pedoni. Il tentativo di seminare i vigili si è concluso all’incrocio tra via Sant’Apollinare e via San Carlo, dove l’auto si è scontrata con un altro veicolo.

Dopo la collisione, il fuggitivo ha tentato di scappare a piedi lungo via Francesco Cano, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti nei pressi del teatro ferroviario, non senza aver opposto resistenza. L’uomo si trova ora al comando di via Carlo Felice per ulteriori accertamenti. Durante le ispezioni successive sul veicolo, la Polizia avrebbe anche trovato una pistola in perfette condizioni d’uso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it