Oristano, sindaco scrive a Regione: “Contro West Nile serve intervento straordinario”

"È nostra volontà promuovere, in raccordo con la Asl e con la Regione, iniziative di informazione rivolte alla cittadinanza" afferma Massimiliano Sanna

Il Comune di Oristano ha chiesto un intervento straordinario alla Regione Sardegna per contrastare la diffusione della West Nile.

Il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda hanno inviato una lettera alla presidente Todde e agli assessori alla Sanità e all’Ambiente.

In particolare, Sanna ha spiegato che: “È nostra volontà promuovere, in raccordo con la Asl e con la Regione, iniziative di informazione rivolte alla cittadinanza e in particolare agli operatori agricoli e zootecnici per diffondere pratiche quotidiane di prevenzione e migliorare la consapevolezza rispetto ai comportamenti utili a contenere la proliferazione delle zanzare”.

Intanto, le operazioni continueranno secondo le indicazioni fornite dai servizi sanitari e veterinari, con eventuali ulteriori interventi mirati qualora la situazione lo richiedesse.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it