Oristano, sindaco scrive a Regione: “Contro West Nile serve intervento straordinario”

Il Comune di Oristano ha chiesto un intervento straordinario alla Regione Sardegna per contrastare la diffusione della West Nile.
Il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda hanno inviato una lettera alla presidente Todde e agli assessori alla Sanità e all’Ambiente.
In particolare, Sanna ha spiegato che: “È nostra volontà promuovere, in raccordo con la Asl e con la Regione, iniziative di informazione rivolte alla cittadinanza e in particolare agli operatori agricoli e zootecnici per diffondere pratiche quotidiane di prevenzione e migliorare la consapevolezza rispetto ai comportamenti utili a contenere la proliferazione delle zanzare”.
Intanto, le operazioni continueranno secondo le indicazioni fornite dai servizi sanitari e veterinari, con eventuali ulteriori interventi mirati qualora la situazione lo richiedesse.
