Olbia, fermato in centro con hashish e marijuana: un giovane in manette

Un’operazione condotta dai Carabinieri di Olbia ha portato al fermo di un giovane nel cuore della città, colto in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una serie di controlli eseguiti dalle forze dell’ordine, il ragazzo è stato intercettato in possesso di circa un chilogrammo di hashish, già suddiviso in panetti, e una certa quantità di marijuana. Inoltre, è stato rinvenuto materiale da confezionamento e pesatura, chiaramente destinato alla ripartizione delle singole dosi.

Il giovane è stato immediatamente tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

