Province Oristano Zio Peppineddu, il nonnino meccanico star dei social festeggia 93 anni

Amatissimo dai tanti follower del figlio Valentino, Giuseppe Moi da Busachi ha conquistato il cuore di tanti appassionati di motori da tutta Italia

Una passione intramontabile per i motori e una vitalità che ha conquistato migliaia di follower in tutta Italia. Giuseppe Moi, noto sui social come Zio Peppineddu, ha compiuto 93 anni. A raccogliere per lui gli auguri dei tantissimi fan è stato il figlio Valentino, 51enne meccanico, noto per la sua Kawasape (un’Ape Piaggio con motore Kawasaki) e per le sue scorribande nella penisola vestito da Spiderman.

Zio Peppineddu è diventato una presenza fissa sui social di Valentino, che solo su Facebook vanta 45mila follower. La coppia padre-figlio di Busachi, spesso alle prese con riparazioni e vita da officina vecchio stile, ha conquistato i cuori di tanti appassionati che ogni giorno ammirano la maestria del 93enne che non perde mai lo smalto.

Motori smontati e rimontati, rettifiche fatte a mano come una volta, l’occhio sempre attento al dettaglio di un pezzo che “non monta”. Ma a far breccia sui follower è soprattutto la voglia di Peppineddu di non fermarsi mai. “Lo coinvolgo per farlo sentire motivato e ancora più vivo nelle nostre giornate” scrive Valentino in uno dei post più recenti.

Il 2 novembre ha spento 93 candeline e per lui è arrivata una pioggia di auguri. Dalla Toscana, dal Piemonte, dalla Sicilia, dalla Liguria: un affetto enorme per il nonnino meccanico diventato star sui social.

