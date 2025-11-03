Zio Peppineddu, il nonnino meccanico star dei social festeggia 93 anni

Una passione intramontabile per i motori e una vitalità che ha conquistato migliaia di follower in tutta Italia. Giuseppe Moi, noto sui social come Zio Peppineddu, ha compiuto 93 anni. A raccogliere per lui gli auguri dei tantissimi fan è stato il figlio Valentino, 51enne meccanico, noto per la sua Kawasape (un’Ape Piaggio con motore Kawasaki) e per le sue scorribande nella penisola vestito da Spiderman.

Zio Peppineddu è diventato una presenza fissa sui social di Valentino, che solo su Facebook vanta 45mila follower. La coppia padre-figlio di Busachi, spesso alle prese con riparazioni e vita da officina vecchio stile, ha conquistato i cuori di tanti appassionati che ogni giorno ammirano la maestria del 93enne che non perde mai lo smalto.

Motori smontati e rimontati, rettifiche fatte a mano come una volta, l’occhio sempre attento al dettaglio di un pezzo che “non monta”. Ma a far breccia sui follower è soprattutto la voglia di Peppineddu di non fermarsi mai. “Lo coinvolgo per farlo sentire motivato e ancora più vivo nelle nostre giornate” scrive Valentino in uno dei post più recenti.

Il 2 novembre ha spento 93 candeline e per lui è arrivata una pioggia di auguri. Dalla Toscana, dal Piemonte, dalla Sicilia, dalla Liguria: un affetto enorme per il nonnino meccanico diventato star sui social.

