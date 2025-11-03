Nainggolan: “Il calcio mi ha salvato, da bambino ero un vero piccolo delinquente”

"Quando non hai niente, sei costretto a trovare un modo per sopravvivere. Rubavamo piccole cose", ha aggiunto l'ex centrocampista del Cagliari

Nainggolan: “Il calcio mi ha salvato, da bambino ero un vero piccolo...

Radja Nainggolan, ex centrocampista del Cagliari mai dimenticato dai tifosi rossoblù, ha parlato del suo difficile passato e di come il calcio lo abbia aiutato a migliorare la sua condizione di vita.

“È stato a causa di mio padre che siamo finiti in un centro di assistenza sociale. Grazie al’associazione benefica ‘Mothers for Mothers’, a volte ricevevamo sacchi di vestiti e pacchi alimentari. Mia madre lavorava instancabilmente e arrotondava il suo stipendio lavorando in un bar. A volte non la vedevo per due giorni. Era così che si assicurava che avessimo abbastanza da mangiare ogni giorno.”, ha dichiarato Nainngolan alla tv belga VRT.

“Il calcio mi ha davvero salvato, perché da piccolo ero un vero piccolo delinquente. Quando non hai niente, sei costretto a trovare un modo per sopravvivere. Rubavamo piccole cose. Ma per me, questa è la sopravvivenza, semplicemente non hai scelta”.

