San Vero Milis, auto sbanda e finisce fuori strada: la corsa termina in un canale

San Vero Milis, auto sbanda e finisce fuori strada: la corsa termina...

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri lungo la Provinciale 10, arteria che congiunge San Vero Milis alle località balneari.

Un’autovettura è sbandata, concludendo la sua corsa all’interno di un canale laterale. Le prime ricostruzioni suggeriscono che il conducente abbia perso il controllo del veicolo, che è uscito dalla carreggiata.

Fortunatamente, non risultano esserci feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per garantire la sicurezza dell’area, oltre alle forze dell’ordine incaricate di effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. È stato inoltre richiesto l’ausilio di un mezzo del soccorso stradale per il recupero del veicolo.

