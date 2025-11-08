Sassari, nudo colpisce con calci e pugni il Palazzo Rosa: arrivano i carabinieri

Un uomo ha dato in escandescenze dopo aver scoperto che la farmacia era temporaneamente chiusa e non poteva acquistare medicinali

Un episodio di forte agitazione si è verificato ieri pomeriggio a Sassari, all’interno della farmacia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria situata presso il Palazzo Rosa. Un uomo ha dato in escandescenze dopo aver scoperto che l’esercizio era temporaneamente chiuso.

La sua frustrazione è degenerata in atti di vandalismo e comportamenti sconclusionati: l’uomo ha iniziato a gridare e a prendere a calci le porte della farmacia, per poi denudarsi. Subito dopo, ha aggredito fisicamente un altro uomo che lo stava accompagnando.

Il personale della farmacia, visibilmente impaurito, ha immediatamente allertato i Carabinieri. Le forze dell’ordine sono riuscite a calmare l’individuo che, una volta riportato alla ragione, ha potuto finalmente ricevere i medicinali per cui si era recato in farmacia.

