Gabriele Casti saluta la Ruota della Fortuna, lascia da campione dei record

Per Gabriele Casti l’esperienza nella nuova edizione de La Ruota della Fortuna termina dopo 9 serate da protagonista. L’insegnante 34enne originario di Selegas, diventato un volto amato dal pubblico per la sua preparazione e il carattere pacato, ha lasciato lo studio di Gerry Scotti con un montepremi complessivo di 299.500 euro e una Grande Panda elettrica.

Nella puntata di ieri il suo cammino si è interrotto quando Riccardo, ingegnere di Recanati, ha conquistato la vittoria della serata strappandogli il titolo di campione in carica. Casti, però, ha chiuso la sua partecipazione mantenendo il primato di concorrente più vincente dell’edizione. La sua corsa era iniziata il 5 novembre, culminando in una serie di successi alla Ruota delle Meraviglie. Prima il tema “Negli anni 2000”, poi il premio dell’auto elettrica, fino alla maxi-busta da 100.000 euro che gli aveva permesso di superare quota 240.000 euro e firmare un record rimasto imbattuto.

L’uscita di scena è arrivata in modo beffardo nella ruota conclusiva dedicata al mondo della palestra. Dopo l’errore degli avversari sulla parola “allungare”, Casti aveva la possibilità di chiudere il gioco, ma non ha individuato la soluzione “stretching per allungare i muscoli”, lasciando così spazio alla rimonta decisiva del nuovo campione.

