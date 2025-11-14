EroCaddeo, vortice di emozioni a X-Factor con “La Cura” di Battiato

EroCaddeo continua a imporsi nell’edizione 2025 di X-Factor. Nel temutissimo Hell Factor, quarto live show caratterizzato da una doppia eliminazione e ritmi serrati, il cantante di Sinnai ha confermato tutte le aspettative con una prova di qualità e sensibilità artistica.

Nella prima sfida, la Giostra, il 27enne ha incantato reinterpretando “E penso a te” di Lucio Battisti, esibizione che gli è valsa immediata approvazione. La successiva manche di assegnazione ha poi messo alla prova le sue doti interpretative con “La cura” di Franco Battiato: un’esecuzione intensa, sostenuta da una scenografia imponente e da cori che hanno amplificato l’emotività del brano.

Al termine della performance, i giudici non hanno nascosto il loro entusiasmo. Paola Iezzi, sorridendo, ha commentato: “Ajò, ma che ti devo dire? Sei stato perfetto”, a conferma dell’impatto del giovane artista sul palco. EroCaddeo ha così superato indenne la serata, mentre a cadere nell’eliminazione sono state Layana e Michelle.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it