Iglesias, irregolarità sul lavoro: denunciato il titolare di un bar-tabacchi

All'uomo, un 59enne di Iglesias, sono state contestate inadempienze sulla sicurezza e comminate sanzioni oltre 1400€

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Cagliari ha concluso le verifiche avviate recentemente presso un’attività commerciale nel cuore della città, deferendo in stato di libertà il titolare alla Procura della Repubblica.

L’uomo, un 59enne del luogo alla guida di una ditta individuale operante nel settore bar-tabacchi, è finito nei guai per inadempienze relative alla sicurezza sul lavoro.

È emerso che l’imprenditore non aveva provveduto né ad aggiornare la valutazione dei rischi aziendali, né a redigere il relativo documento richiesto dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza. A fronte delle violazioni accertate, sono state comminate sanzioni pecuniarie per un totale superiore a 1.400 euro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it