Controlli nei supermercati del Sulcis, irregolarità igieniche e una sanzione

Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Iglesias, insieme al personale del Nas Carabinieri di Cagliari, hanno effettuato controlli straordinari in alcune attività commerciali della grande distribuzione nel territorio del Sulcis Iglesiente. L’operazione ha portato alla rilevazione di diverse irregolarità legate al rispetto delle norme igienico-sanitarie.

In un primo supermercato, i militari hanno riscontrato la mancata corretta pulizia di una cella frigorifera destinata alla conservazione di alimenti a temperatura negativa. A seguito dell’accertamento, il Nas ha imposto una prescrizione per il ripristino delle condizioni igieniche entro un termine stabilito, con la possibilità di una sanzione amministrativa compresa tra i 1.000 e i 6.000 euro in caso di mancata ottemperanza.

In un secondo punto vendita, è stata invece rilevata una violazione delle procedure previste dal manuale di autocontrollo Haccp. L’irregolarità riguardava le analisi delle acque potabili utilizzate nei reparti dedicati alla manipolazione e alla produzione degli alimenti. Per questa inadempienza è stata immediatamente contestata una sanzione amministrativa di 2.000 euro.

