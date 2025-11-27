Siliqua, indagato per maltrattamenti e violenza sessuale: 54enne in carcere

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Siliqua hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento, emesso dall’Ufficio del GIP del Tribunale di Cagliari, riguarda un 54enne già noto alle Forze dell’Ordine.

L’uomo si trovava precedentemente sottoposto al regime degli arresti domiciliari, una misura disposta dai Carabinieri di Siliqua il 19 settembre 2025. Tale misura era stata applicata nell’ambito di un procedimento penale scaturito dalla denuncia presentata dalla sua ex coniuge alla Stazione di Iglesias. La donna aveva sporto querela, affermando di essere vittima da circa tre anni di atteggiamenti vessatori e persecutori, episodi che erano culminati in un grave caso di violenza sessuale risalente al giugno 2024. Le indagini dei militari dell’Arma avevano fornito un quadro probatorio sufficiente a giustificare la precedente misura cautelare domiciliare.

La decisione di aggravamento della misura, convertendola in carcere, deriva dalla reiterata violazione delle prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari, accertata durante i regolari controlli eseguiti dai Carabinieri di Siliqua. Tali inosservanze hanno spinto l’Autorità Giudiziaria a ritenere necessario il trasferimento in istituto penitenziario per assicurare il rispetto delle disposizioni e il corretto svolgimento del processo.

I militari hanno rintracciato l’uomo nella sua residenza a Siliqua e, dopo averlo messo in sicurezza, lo hanno accompagnato in caserma. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

