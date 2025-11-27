Notizie Cagliari Esplosione bomba carta a Cagliari, si cercano filmati delle telecamere di zona

L'obiettivo primario delle forze dell'ordine è ricostruire la vicenda, individuare il bersaglio dell'intimidazione e stabilirne il movente

Un grave atto intimidatorio è stato commesso ieri sera a Cagliari, in Via Sanna, dove un ordigno artigianale (una bomba carta) è stato fatto esplodere all’interno di una palazzina.

La deflagrazione, benché non abbia causato feriti, ha provocato danni materiali alle scale e agli infissi dello stabile.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti immediatamente gli artificieri dell’Arma e i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari.

I Carabinieri hanno avviato approfondite indagini concentrandosi sulla cerchia di persone note alle forze dell’ordine per il consumo e lo spaccio di stupefacenti, nel tentativo di fare piena luce sull’episodio. L’obiettivo primario è ricostruire la vicenda, individuare il bersaglio dell’intimidazione e stabilirne il movente. Le ricerche si stanno concentrando anche su eventuali filmati di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver immortalato gli autori dell’atto criminale.

