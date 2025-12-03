Imu e Tari evase, lungo le coste sarde oltre 1,6 milioni di tributi non versati

Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari traccia un bilancio pesante dell’attività svolta nel corso dell’ultimo anno lungo il litorale sardo. I controlli mirati sulle attività commerciali presenti nelle località costiere hanno portato alla luce un’evasione tributaria stimata in oltre 1,6 milioni di euro, legata soprattutto al mancato pagamento di Imu e Tari.

Le verifiche hanno messo in evidenza una diffusa irregolarità nella dichiarazione degli immobili impiegati a scopo commerciale e nella corresponsione della tassa sui rifiuti. Una pratica che non solo priva i Comuni delle risorse necessarie per garantire i servizi pubblici, ma altera anche la concorrenza tra gli operatori, penalizzando chi rispetta pienamente gli obblighi fiscali.

L’attività del reparto aeronavale, condotta attraverso pattugliamenti costieri, monitoraggi delle strutture e accurate analisi documentali, si inserisce nel più ampio quadro di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale portato avanti quotidianamente dalle Fiamme Gialle.

“Il Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari continuerà a garantire un’azione costante e attenta, con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle norme e promuovere una cultura della legalità fondata su trasparenza, correttezza e responsabilità” si legge in una nota. “L’attività svolta nel corso dell’anno testimonia la volontà delle Fiamme Gialle di essere quotidianamente al servizio dei cittadini, con professionalità e attenzione, per il bene del territorio e delle istituzioni”.

