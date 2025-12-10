Elga Enardu annuncia la rottura con Diego Daddì: “La nostra storia è finita”

Si è conclusa la relazione tra Elga Enardu e Diego Daddì. L’ex protagonista del programma televisivo Uomini e Donne ha reso pubblica la rottura con il marito, dichiarando: “È un momento molto complesso che sto cercando di affrontare nel migliore dei modi”. Questa non è la prima crisi della coppia, che si era già allontanata nel 2023 per poi riconciliarsi circa due anni dopo.

Attraverso un filmato condiviso su Instagram, Elga Enardu ha comunicato ai suoi follower la fine del matrimonio. La donna ha esordito sui social affermando: “Quello che vi sto per dire non è sicuramente facile, però siccome sono una persona coerente, onesta e leale, sincera e trasparente, mi sento di dovervi dire che la storia mia con Diego è finita”.

L’ex volto noto della televisione non ha fornito alcuna spiegazione sulle ragioni che hanno portato alla separazione, limitandosi a richiedere rispetto e riservatezza. Ha concluso il suo annuncio con un messaggio di resilienza e una richiesta di vicinanza: “È un momento molto complesso che sto cercando di affrontare nel migliore dei modi, lo farò perché sono una tosta. Vi chiedo gentilezza, discrezione e supporto, che so che arriverà”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it