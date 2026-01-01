Doppia nascita al San Martino, Oristano accoglie il 2026 con Salvatore e Iris

Un fiocco azzurro e uno rosa aprono il nuovo anno nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Oristano

Il 2026 si apre con un doppio sorriso all’ospedale San Martino di Oristano, dove la prima notte del nuovo anno è stata scandita da due nascite che hanno portato un fiocco azzurro e uno rosa nel reparto di Ginecologia e Ostetricia. Un doppio lieto evento che ha inaugurato l’attività del reparto diretto dalla dottoressa Francesca Campus.

Il primo vagito dell’anno si è sentito alle 2 in punto, quando è nato Salvatore, peso 3 chili e 630 grammi, figlio di una coppia di Milis, Emanuela Allegretti, 39 anni, e Roberto Bussu, 38. A distanza di appena 40 minuti è arrivata anche Iris, 2 chili e 800 grammi, nata da Giada Orrù, 27 anni, e Cornelio Ligas, 42 anni, entrambi di Ghilarza.

Per celebrare i primi due nati del 2026, l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia ha voluto condividere la gioia con un gesto simbolico: due piccole mongolfiere con i dati dei neonati sono state appese all’ingresso del reparto e sull’albero di Natale allestito in corsia. Entrambi i parti, avvenuti spontaneamente, sono stati seguiti dagli staff di Ginecologia e Pediatria del nosocomio oristanese.

“La nascita di due bambini nella prima notte dell’anno è un segno di buon auspicio” ha commentato la direttrice Campus, sottolineando come l’evento possa rappresentare una speranza per un’inversione di tendenza nel 2026. Un auspicio particolarmente sentito in un territorio che continua a fare i conti con un forte calo demografico: “Oristano è la provincia con il tasso più basso di natalità in Sardegna” ricorda Campus. Il nuovo anno però è partito con una splendida “doppietta”.

