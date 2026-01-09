Genoa-Cagliari, arbitra La Penna: diresse anche il 3-3 dell’andata contro il grifone

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Laudato e Ceccon, IV uomo Sacchi, al Var Nasca e assistente Var Maresca

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 20a giornata del campionato di Serie A. A dirigere il match allo stadio Luigi Ferraris tra Genoa e Cagliari, in programma per lunedì 12 gennaio alle ore 18:30, sarà il sig. Federico La Penna della sezione di Roma.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Laudato e Ceccon, IV uomo Sacchi, al Var Nasca e assistente Var Maresca.

La Penna ha diretto anche il match di andata tra Cagliari e Genoa, il 22 novembre 2025, terminato sul punteggio di 3-3: le reti, per i sardi, furono realizzate da Borrelli (doppietta) ed Esposito; per il grifone in gol Vitinha, Ostigard e Martin. L’arbitro romano, complessivamente, ha diretto 15 volte il Cagliari, gare in cui i rossoblù hanno raccolto 3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it