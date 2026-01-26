Nuoro, Giorgia Meloni definita “pescivendola” | Deidda: “Il consigliere si dimetta”

Il deputato di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Trasporti alla Camera, Salvatore Deidda, ha sollevato un caso politico riguardante un esponente dell’assemblea cittadina di Nuoro. Al centro della polemica ci sono alcuni post pubblicati sui social network: “Un consigliere comunale di Nuoro, eletto nella lista civica del Sindaco di Nuoro Emiliano Fenu, su Facebook, chiama la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni la “ Pescivendola” e non contento, visto la contestazione di diversi utenti alla sua maleducazione, se la prende con loro contestando l’indignazione” ha denunciato Deidda.

L’esponente di FdI ha poi rivolto un sollecito diretto al primo cittadino nuorese affinché intervenga sulla condotta del membro della sua coalizione. “Considerato che il consigliere non si rende conto da solo, chiedo al Sindaco Emilio Fenu di dissociarsi e prendere le distanze e il consigliere pretenda le dimissioni dalla sua maggioranza se non porge le sue scuse” ha concluso il parlamentare, richiamando l’amministrazione a una netta presa di posizione istituzionale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it