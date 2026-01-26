Sestu, precipita da 10 metri rimuovendo le luminarie: grave un operaio

Un grave incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 17:00 di oggi in viale Monastir, a Sestu, dove un operaio di 34 anni è rimasto vittima di una drammatica caduta. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Radiomobile di Quartu Sant’Elena e gli ispettori dello SPreSAL dell’ASL di Cagliari per avviare le indagini.

L’uomo, residente a San Gavino Monreale, era impegnato nello smontaggio delle decorazioni natalizie dai cornicioni di un edificio commerciale. Mentre si trovava sul tetto, per cause ancora da chiarire, ha sfondato un lucernaio precipitando all’interno della struttura. Un volo nel vuoto di circa dieci metri che ha fatto temere il peggio.

I sanitari del 118, intervenuti immediatamente, hanno stabilizzato il giovane sul posto prima di trasferirlo d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Brotzu. Nonostante i pesanti traumi riportati a causa dell’impatto, i primi bollettini medici indicano che, fortunatamente, il lavoratore non sarebbe in imminente pericolo di vita. Le autorità hanno posto l’area sotto sequestro per verificare se fossero state adottate tutte le misure di protezione e i sistemi anticaduta previsti dalle norme vigenti.

