Cagliari, furto da Motivi in via Manno: cresce l’allarme sicurezza tra i negozi

Nuovo episodio di microcriminalità nel cuore della città di Cagliari. Nella notte ignoti si sono introdotti nel negozio Motivi di via Manno, sfondando una vetrata e forzando la cassa. Il bottino è stato irrisorio, appena 45 euro, ma i danni materiali e la sensazione di insicurezza restano elevati.

I ladri, dopo l’ingresso violento nel punto vendita, si sono accaniti sugli abiti esposti e hanno rovistato nel bancone nel tentativo di trovare altro denaro o merce di valore, senza però ottenere risultati. L’episodio si inserisce in un contesto che, nelle ultime settimane, sta alimentando preoccupazione tra i commercianti del centro storico.

Solo pochi giorni fa, nel quartiere Marina, un titolare di minimarket è stato aggredito durante un tentativo di rapina da un uomo armato di pistola giocattolo. In quel caso, la reazione del commerciante ha fatto desistere il malvivente, evitando conseguenze più gravi. Tuttavia, l’accaduto ha riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla necessità di maggiori controlli, soprattutto nelle ore notturne.

Gli operatori commerciali parlano di un clima crescente di insicurezza, con furti, tentativi di rapina e atti vandalici che minano la serenità di chi lavora quotidianamente nel centro cittadino. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del furto in via Manno, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

