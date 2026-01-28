Furto ad Ales, portati via 6 fucili da caccia da un armadio blindato: ladri in fuga

Un nuovo, inquietante furto di armi scuote la Marmilla, alimentando il clima di insicurezza nella zona. Questa volta il colpo è avvenuto alla periferia di Ales, in un’abitazione situata lungo la strada che conduce a Curcuris. I malviventi, agendo con estrema spavalderia, sono riusciti a scardinare e portare via un intero armadio blindato contenente sei fucili da caccia.

I ladri hanno approfittato dell’assenza dei proprietari, segno probabile di un sopralluogo accurato effettuato nei giorni precedenti. Una volta trascinata la cassaforte all’esterno, l’hanno forzata direttamente in strada utilizzando uno smeriglio. Proprio il rumore dell’elettroutensile nel cuore della notte ha svegliato alcuni vicini, che hanno dato l’allarme, ma i criminali sono riusciti a dileguarsi a bordo di un fuoristrada prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Le indagini sono ora nelle mani dei Carabinieri. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza private della zona, poiché l’impianto di videosorveglianza comunale è risultato, purtroppo, non funzionante al momento del furto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it