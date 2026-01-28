Cagliari, prosegue la linea verde: offerta per il classe 2006 Raterink

Il Cagliari prosegue a muoversi sul mercato sull’idea della linea verde. Dopo aver ufficializzato l’attaccante uruguaiano, classe 2005, Agustìn Albarracìn, è pronto ad assicurarsi un altro giovane prospetto.
Si tratta di Othniel Raterink, olandese classe 2006 in forza al De Graafschap, club militante nella Eerste Divisie (il corrispettivo della Serie B italiana nei Paesi Bassi). Raterink è un esterno, ex Bayer Leverkusen, che può giocare sia nella linea di difesa che largo a centrocampo; già nel giro della nazionale giovanile degli “Orange”.
I rossoblù avrebbero già avanzato un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo di circa un milione di euro anche in ottica dell’addio annunciato di Palestra al termine del prestito secco dall’Atalanta a fine stagione.
