Paulilatino, auto si ribalta dopo scontro al guard rail: due feriti, uno è grave

L'auto stava percorrendo la strada statale 131 all'altezza della località Santa Cristina; per uno dei feriti necessario l'intervento dell'elisoccorso

Un grave sinistro stradale si è verificato lungo la Statale 131, nei pressi della località di Santa Cristina, coinvolgendo un’autovettura bianca con a bordo due persone. Per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che dopo aver impattato violentemente contro le barriere di protezione si è capovolto sulla carreggiata.

Il bilancio è di due feriti. Le condizioni di uno dei passeggeri sono apparse subito critiche, tanto da richiedere l’intervento d’urgenza dell’elisoccorso per il trasferimento immediato all’ospedale Brotzu di Cagliari.

La seconda persona coinvolta, con traumi meno gravi, è stata invece soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ambulanza verso il San Francesco di Nuoro.

