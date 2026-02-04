Ozieri, bimbo schiacciato dalla porta da calcio: chiesto il processo per un dirigente

Si è aperta a Sassari l’udienza preliminare per far luce sulle responsabilità della tragica scomparsa di Gioele Putzu, il bambino di 9 anni che perse la vita il 14 settembre 2024 a Ozieri. Il piccolo morì schiacciato dal crollo di una porta da calcetto mentre giocava con alcuni amici nel campo Meledina.
La Procura di Sassari punta l’indice contro Gianfranco Lai, dirigente dell’Atletico Ozieri (la società che gestiva l’impianto), chiedendone il processo con l’accusa di omicidio colposo. Durante la seduta davanti al GUP Sergio De Luca, i familiari del bambino si sono costituiti parte civile, mentre la difesa ha ottenuto una riformulazione del capo d’imputazione per definire con maggiore precisione le presunte negligenze contestate. Al momento, la posizione del Comune di Ozieri, titolare della struttura, rimane estranea al procedimento penale.
Il dramma si consumò in pochi istanti: Gioele fu travolto da una struttura mobile che non gli lasciò scampo. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione proseguiti per oltre un’ora, il trauma causò lesioni cardiache fatali. Il giudice ha ora fissato al 25 marzo il prossimo incontro in aula per la discussione delle parti.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it