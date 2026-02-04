Ss 131 Dcn direzione Nuoro e Olbia: limitazioni temporanee fino al 10 febbraio

Nuovi aggiornamenti sulla viabilità interessano la strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese”, dove sono previste restrizioni temporanee al transito per permettere il completamento delle opere di ripristino nella galleria “S’Iscala”, situata nel territorio di Budoni. Gli interventi si sono resi necessari per riparare le strutture danneggiate dall’incendio di un mezzo avvenuto nel tunnel lo scorso 2 gennaio. Il cronoprogramma dei lavori, che si protrarrà fino a martedì 10 febbraio, prevede chiusure alternate in base alla fascia oraria e al senso di marcia.

Per chi viaggia verso Nuoro, il tratto tra gli svincoli di Budoni Sud e Posada Nord rimarrà interdetto nella giornata odierna e in quella di domani, 5 febbraio, dalle ore 7:00 fino alle 20:00. Successivamente, nelle date di venerdì 6 e sabato 7 febbraio, il blocco in questa direzione diventerà esclusivamente notturno, restando attivo tra le 21:00 e le 6:00 del mattino seguente.

Per quanto riguarda invece la carreggiata in direzione Olbia, le limitazioni scatteranno tra sabato 7 e martedì 10 febbraio, interessando sempre lo stesso segmento ma unicamente durante le ore notturne, con inizio alle 21:00 e riapertura alle 6:00. Durante tutte le fasi del cantiere, il flusso veicolare verrà deviato lungo la strada statale 125 “Orientale Sarda”.

