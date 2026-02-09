Thiesi, incendio in un’abitazione: una persona intossicata

Paura nella serata di ieri a Thiesi, nel Sassarese, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 20.15, con l’intervento sul posto di una squadra della Centrale dei Vigili del Fuoco di Sassari.

All’arrivo dei pompieri, le fiamme avevano già interessato l’appartamento e le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa della grande quantità di fumo sviluppatasi nei locali.

Durante l’intervento è stato richiesto anche il supporto del 118 per effettuare controlli sanitari su uno degli occupanti, che avrebbe riportato una leggera intossicazione. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Siligo e il personale sanitario.

