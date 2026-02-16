Monastir, inasprimento misura cautelare: 31enne in carcere per violenza domestica

L’uomo era già sottoposto dal 30 gennaio scorso al divieto di avvicinamento ai propri congiunti a causa di minacce e vessazioni continue

Un’importante operazione di tutela familiare è stata portata a termine nella serata di ieri, domenica 15 febbraio 2026, dai Carabinieri di Monastir, con il supporto dei reparti di Dolianova e Donori. I militari hanno rintracciato e condotto in carcere un 31enne del luogo, disoccupato e con precedenti, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Cagliari.

Il provvedimento segna un netto inasprimento rispetto alle restrizioni precedenti: l’uomo, infatti, era già sottoposto dal 30 gennaio scorso al divieto di avvicinamento ai propri congiunti a causa di minacce e vessazioni continue.

La magistratura ha optato per la detenzione presso il penitenziario di Uta dopo aver riscontrato l’inefficacia delle misure meno restrittive e l’elevato rischio che le violenze, iniziate già nel dicembre scorso con l’allontanamento forzato dalla casa familiare, potessero ripetersi. Dopo le procedure burocratiche in caserma, il giovane è stato trasferito alla struttura “Ettore Scalas”.

