Orani sotto shock per l’omicidio di Tonino Pireddu: “Ferita tutta la comunità”

Un paese intero sconvolto dall'accaduto: l'Amministrazione comunale, la Proloco e tutte le associazioni rinviano il carnevale a data da destinarsi

Orani sotto shock a seguito dell’omicidio di Tonino Pireddu, operaio 38enne, freddato davanti alla porta di casa con colpi di fucile alla schiena.

A dare l’allarme dell’accaduto è stata la fidanzata dell’uomo che, da dentro l’abitazione, ha sentito il forte boato causato dell’esplosione dell’arma da fuoco.

Il Comune di Orani, insieme alla Proloco, l’associazione della maschera de Su Bundhu, il gruppo carro e tutte le persone coinvolte nell’organizzazione hanno deciso di rinviare a data da destinarsi il carnevale oranese.

“Ci stringiamo in un abbraccio sincero alla famiglia, profondamente addolorati e sgomenti. Chi ha osato fare questo gesto ha ferito gravemente anche tutta la nostra comunità”, si legge dai canali istituzionali del Comune.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it