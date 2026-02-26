Giro di Sardegna, miracolo Garibbo alla prima tappa: poi le lacrime | La storia

Dopo 15 anni di attesa è tornato il Giro di Sardegna, che si è aperto ieri con la Castelsardo-Bosa, prima giornata di gara nella zona nord-ovest dell’isola. Una tappa lunga 189,5 chilometri, la più estesa tra quelle in programma, con tre Gran premi della montagna senza particolari difficoltà altimetriche.

A imporsi è stato Nicolò Garibbo, protagonista dell’azione decisiva nella parte finale della frazione. Il ligure del Team Ukyo ha animato la fuga insieme a Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) e al tandem della Soudal Quick-Step formato da Filippo Zana e Gianmarco Garofoli. Nel finale, Garibbo ha risposto ai ripetuti tentativi di allungo degli uomini Soudal e sul traguardo ha avuto la meglio in un appassionante testa a testa con Zana.

Lacrime

E proprio alla fine della tappa Garibbo è scoppiato in lacrime: si tratta infatti della sua prima vittoria tra i professionisti. Lui che, già 26enne, professionista ancora non lo è ufficialmente. Garibbo è infatti un corridore di categoria Uci Continental, in sostanza la terza divisione del ciclismo. Alle sue spalle decine di corridori già nel giro Uci Pro e Uci World Tour da tempo, per quello che rappresenta un vero e proprio miracolo sportivo che si è consumato sulle strade sarde.

Il Giro

Intanto oggi la corsa è proseguita. La seconda tappa ha invece premiato la velocità di Davide Donati. Il bresciano della Red Bull – Bora – hansgrohe Rookies si è imposto allo sprint nella Oristano-Carbonia (136,2 km), precedendo Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) e il danese Patrick Frydkjaer (Lidl-Trek – Future Racing).

Nonostante il successo di Donati, la classifica generale resta nelle mani di Garibbo, che conserva 4 secondi di vantaggio sul tandem della Soudal Quick-Step composto da Garofoli e Zana. Domani, venerdì 27 febbraio, la terza tappa con i 168 km della Cagliari-Tortolì.

