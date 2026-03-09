Cagliari, corsa verso la salvezza: la zona retrocessione ora dista 6 punti

Il Cagliari di mister Pisacane, nonostante il vantaggio di 6 punti, deve ancora giocare la partita per la permanenza nella massima serie italiana.
Il terzultimo posto, che consegna la retrocessione in Serie B, è occupato ora dalla Cremonese dell’ex Davide Nicola con 24 punti. Davanti staziona la Fiorentina con 25, Lecce 27, Torino, Cagliari Genoa a 30.
Il prossimo match della squadra rossoblù rappresenterà uno snodo cruciale della stagione, essendo uno scontro diretto in casa del Pisa fanalino di coda con 15 punti in classifica. La gara si disputerà domenica 15 marzo, ore 15:00, all’arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Neo di giornata sarà l’assenza, tra le file dei sardi, di Sebastiano Esposito per squalifica dovuta alla somma di cartellini gialli.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it