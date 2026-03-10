Paura lungo la Sp 68, auto si incendia nella carreggiata: conducente illeso

Un episodio di emergenza ha interessato la serata di ieri lungo la strada provinciale 68, nota come “Pedemontana”, nel tratto compreso tra le località di Tiria e Siamanna. Una Opel Corsa in fase di marcia è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme, originate con ogni probabilità da un guasto meccanico nel vano motore.
Il conducente, accortosi tempestivamente del pericolo, è riuscito ad accostare il veicolo e ad abbandonare l’abitacolo prima che il rogo si propagasse, richiedendo immediatamente l’intervento dei soccorsi.
Sul luogo del sinistro è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Oristano che ha domato l’incendio e messo in sicurezza la zona. L’operazione dei pompieri è stata fondamentale non solo per estinguere le fiamme che hanno pesantemente danneggiato la parte anteriore dell’auto, ma anche per impedire che le scintille raggiungessero la vegetazione secca a bordo strada, scongiurando il rischio di un incendio boschivo. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto per gestire la viabilità e completare i rilievi di rito.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it