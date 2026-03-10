Paura lungo la Sp 68, auto si incendia nella carreggiata: conducente illeso

Il conducente, accortosi tempestivamente del pericolo, è riuscito ad accostare il veicolo e ad abbandonare l'abitacolo prima che il rogo si propagasse

Un episodio di emergenza ha interessato la serata di ieri lungo la strada provinciale 68, nota come “Pedemontana”, nel tratto compreso tra le località di Tiria e Siamanna. Una Opel Corsa in fase di marcia è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme, originate con ogni probabilità da un guasto meccanico nel vano motore.

Il conducente, accortosi tempestivamente del pericolo, è riuscito ad accostare il veicolo e ad abbandonare l’abitacolo prima che il rogo si propagasse, richiedendo immediatamente l’intervento dei soccorsi.

Sul luogo del sinistro è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Oristano che ha domato l’incendio e messo in sicurezza la zona. L’operazione dei pompieri è stata fondamentale non solo per estinguere le fiamme che hanno pesantemente danneggiato la parte anteriore dell’auto, ma anche per impedire che le scintille raggiungessero la vegetazione secca a bordo strada, scongiurando il rischio di un incendio boschivo. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto per gestire la viabilità e completare i rilievi di rito.

