Brigata Sassari in Libano, violenta escalation: “Preoccupante peggioramento della situazione”

L’Unifil ha diffuso una nota ufficiale per denunciare come “La violenta escalation di ieri sera segna un ulteriore e preoccupante deterioramento della situazione tra Libano e Israele“. Il comando della missione di pace esprime profonda inquietudine per l’inasprimento del conflitto, caratterizzato da un aumento delle operazioni belliche.

Secondo i caschi blu, “I pesanti scambi di fuoco, l’intensificarsi delle attività aeree e terrestri e la maggiore presenza di forze israeliane in territorio libanese sono sviluppi profondamente preoccupanti. Altrettanto preoccupanti sono i rinnovati ‘ordini di evacuazione’ emessi dalle parti in conflitto, che colpiscono i civili su entrambi i lati della Linea Blu”.

Nel documento, l’organizzazione internazionale sottolinea la necessità di tornare al dialogo diplomatico: “L’Unifil ribadisce il suo appello alle parti affinché si impegnino nuovamente a rispettare la Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza e a raggiungere una completa cessazione delle ostilità, unica via percorribile verso una stabilità duratura. I caschi blu dell’Unifil rimangono dislocati in tutta la nostra area di operazioni nel Libano meridionale e lungo la Linea Blu, segnalando le violazioni, fungendo da collegamento tra le parti e, ove possibile, facilitando l’accesso umanitario e la protezione dei civili”.

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