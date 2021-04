Intorno alle 18, la sala operativa del Comando Vigili del Fuoco ha ricevuto la richiesta di soccorso per un incidente stradale tra Santa Caterina di Pittinuri e Cornus Cuglieri, in provincia di Oristano.

La conducente di un’auto ha perso il controllo, andando a sbattere sulla scarpata adiacente alla sede stradale. La donna, fortunatamente, non ha subìto danni fisici. Sul posto la squadra dei vigili del distaccamento di Cuglieri per mettere in sicurezza il veicolo.

