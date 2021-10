Nella giornata di ieri ci è stato segnalato da un lettore il ritrovamento di una vera e propria discarica abusiva a Quartu Sant’Elena. Il cumulo di oggetti si trova fra via Rosas e via Bonaria.

“La situazione è disastrosa – denuncia il lettore -, tuttavia nonostante le ripetute segnalazioni a chi di dovere non c’è mai stato un cambiamento concreto. Inoltre un validissimo mezzo per identificare i responsabili (ovvero l’uso delle telecamere nascoste), a quanto pare non risulterebbe una strategia perseguibile per ragioni legali. Così mi è stato detto contestualmente a una segnalazione telefonica ai vigili”.

