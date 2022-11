Tomaso Trussardi torna a far parlare di sé in seguito alla separazione da Michelle Hunziker, dopo una relazione durata otto anni e che ha dato alla luce due bambine.

“Mi trovo mio malgrado a gestire una comunicazione ‘pop’ che si addice poco a un imprenditore e di più a un personaggio noto o dello spettacolo, realtà alle quali non appartengo. Eppure per il bene della serenità familiare voglio mettere alcuni puntini sulle i”, commenta l’imprenditore bergamasco.

Il riferimento è alla sua presunta relazione con l’ex tronista di Uomini e donne Pamela Barretta: “Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me – dice Trussardi – Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse”.

Poi lancia la “bomba” sul chirurgo sassarese Giovanni Angiolini con cui l’ex moglie ha trascorso l’estate in Sardegna: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”, commenta Trussardi.

Lo stesso professionista sarebbe stato adocchiato soltanto qualche giorno fa in zona Ponte Milvio insieme a una nuova “fiamma”: la showgirl Roberta Morise, nonché ex storica del conduttore televisivo Carlo Conti.

