Nella sera di sabato 11 febbraio, attorno alle 19,20, alcuni individui si sono introdotti nel piazzale del Comune di Olbia in via Macerata e hanno rubato un automezzo operativo dell’Associazione Volontaria della Protezione Civile della Gallura, GAIA.

Si tratta di un Mitsubishi L200 del 2010, bianco con livree associative, allestimento AIB, lampeggianti e gancio di traino. La targa del mezzo è: EA243YC. Potrebbe essere stato privato delle livree e di tutto l’allestimento.

La denuncia arriva direttamente dai volontari dell’associazione gallurese. “Dalla nostra rete di contatti e di autotrasportatori – raccontano – sappiamo essere stato avvistato di sfuggita in alcune strade interne del Nuorese. Qualora lo vedeste o abbiate notizie vi preghiamo di informare direttamente le forze dell’ordine. Inoltre questo furto arriva in un momento in cui l’associazione soffre particolarmente in quanto l’anno scorso a seguito di un altro furto (e per questo motivo le auto si trovavano in comune) ci sono state sottratte diverse migliaia di euro di attrezzature, mettendo la nostra associazione in grave difficoltà”.

“Per chi non lo sapesse – aggiungono – siamo un’associazione di volontariato perciò tutte le nostre attività (antincendio boschivo, alluvioni, missioni per terremoti ecc) lo facciamo a titolo totalmente gratuito, per il solo piacere di aiutare la comunità, con spirito di abnegazione e sacrificio. Si tratta di un automezzo di proprietà, tenuto operativo con tanti sacrifici da parte dei nostri volontari”.

