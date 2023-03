Nella notte del 7 marzo scorso sono stati protagonisti di una serie di furti a Capoterra ai danni del titolare del bar Kalendes di via Amendola, della titolare del Bar Caffetteria del Corso di via Brigata Sassari, del titolare della pizzeria Arte e Sapori di corso Gramsci e del titolare del Bar Parodo e &. di via Lampedusa. Le incursioni di quella notte erano state particolarmente sentite dalla popolazione residente, generando un notevole allarme sociale che aveva avuto molto risalto anche sugli organi di informazione.

Ieri i carabinieri di Capoterra, al termine di un’accurata indagine, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato e continuato in concorso, un ventitreenne e una diciannovenne, il primo di Nughedu San Nicolò e la seconda di Domusnovas, entrambi con precedenti vicende giudiziarie. L’attività investigativa, supportata dalla visione di molte immagini registrate da vari sistemi di videosorveglianza e da dichiarazioni testimoniali, ha permesso di individuare gli autri dei furti.

