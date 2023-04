Una rete metallica di centocinquanta metri alle pendici del Monte Arci, nel territorio di Marrubiu, fissata per catturare animali selvatici, in particolare cinghiali.

La Guardia Forestale ha ritrovato la trappola usata per la caccia illecita in località Ceddus. La pratica è da ritenersi pericolosa non solo per la fauna presente ma anche per chi passeggia in montagna, soprattutto in caso di incendi.

Così gli uomini della Forestale l’hanno immediatamente rimossa e posta sotto sequestro, invitando alla segnalazione al numero verde 1515 di tutte le situazioni ritenute illecite, oltre a qualsiasi elemento utile per individuare i trasgressori.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it