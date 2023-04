250 antimilitaristi hanno marciato questo pomeriggio da Villasor fino alla base aerea di Decimomannu per protestare contro le esercitazioni che stanno avvenendo in questi giorni in quel territorio.

“Combattiamo insieme per una Sardegna libera” è stato il messaggio della manifestazione promossa da “Sardinnia Aresti”. Libera, spiegano gli attivisti, dalle tre maxi esercitazioni che stanno coinvolgendo l’Isola in questa primavera: Noble Jump della Nato, Joint Stars della Difesa e Mare aperto.

Il corteo, seguito da vicino dalle forze dell’ordine, stava andando tranquillamente quando i manifestanti sono arrivati ai cancelli dell’aeroporto militare di Decimomannu. Lì sono stati respinti da poliziotti in tenuta antisommossa che hanno lanciato lacrimogeni ed utilizzato gli idranti.

Non ci sono stati feriti. Il gruppo si è poi spostato di nuovo verso Villasor per la chiusura della manifestazione.

