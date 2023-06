Mari Ermi, S’Archittu, Pozzo di Santa Cristina, Laconi, Museo di Cabras. Ma anche Su Pallosu. Il turismo ha tante facce in Sardegna. E l’oristanese non fa certo eccezione. C’è la Sardegna balneare, quella storica, quella archeologica, spesso poco valorizzata. Ma c’è anche la Sardegna dei gatti. Che a quanto pare è apprezzatissima dai viaggiatori provenienti da tutto il mondo che ogni anno scelgono la nostra isola come meta delle proprie vacanze.

L’Oasi Felina privata di Su Pallosu, nell’Oristanese, ha infatti ottenuto ieri il premio Travellers’ Choice di Tripadvisor, un premio attribuito alle destinazioni preferite dai viaggiatori.

Ogni anno il più grande portale di viaggi al mondo premia infatti le destinazioni, le cose da fare, gli hotel e i ristoranti di tutto il mondo preferiti dai viaggiatori, in base alle recensioni e ai punteggi ricevuti nei 12 mesi precedenti.

Questo significa – si legge in una nota – che i vincitori del premio Travellers’ Choice Best of the Best sono scelti da viaggiatori autentici provenienti da ogni angolo del mondo che condividono storie e opinioni reali.

La presenza tra le attrazioni turistiche più apprezzate della Sardegna di questo singolare sito al 100% felino offre l’occasione per una serie di considerazioni.

Tripadvisor attribuisce infatti il premio Travellers’ Choice esclusivamente agli alloggi, alle attrazioni e ai ristoranti che ottengono recensioni molto positive dai viaggiatori in modo costante e che si classificano nel 10% delle migliori strutture su Tripadvisor.

“Dopo 4 certificati d’eccellenza turistica ottenuti negli anni passati, ancora una conferma attraverso un enorme riconoscimento che arriva direttamente dai nostri visitatori attraverso le loro entusiaste recensioni sul portale di viaggi più importante al mondo”, si legge in una nota che evidenzia come questa attività possa essere una fonte di crescita per l’economia oristanese.

“Siamo un indotto economico positivo per tutto il territorio. Chi viene a visitare i gatti di Su Pallosu, alloggia, si ristora nelle strutture ed esercizi di questo territorio. Siamo la prova concreta che anche i Gatti possono contribuire a far crescere indotto e la nostra economia locale. Il turismo funziona oggi solo se propone un’offerta diversificata e originale. E i pochi che ancora oggi storcono il naso, a questi riconoscimenti, dimostrano di essere rimasti a concezioni vetuste di economia turistica e di non aver capito molto di flussi turistici”.

