La Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha comunicato di aver messo sotto contratto per la prossima stagione Vasilis Charampopoulos, ala greca classe 1997, 204 cm per quasi 110 kg. Ma in queste ore sembra certo anche l’arrivo di Bree Tyree, guardia americana con un recente passato tra Nba e G League.

Charampopoulos è reduce da un’eccellente stagione alla Vuelle Pesaro. È un’ala piccola che può giocare da 4, può attaccare in post basso, ha un gran tiro da 3 punti. In Italia anche a Venezia e Bologna, ha giocato ai massimi livelli con l’Olympiakos.

Ad Oostende nell’ultima stagione, Bree Tyree è una guardia dalla mano calda. Grande realizzatore, si è imposto con 15 punti di media in campionato e oltre 17 di media in Champions League. È stato lo stesso giocatore ad anticipare la notizia del suo approdo in Sardegna.

Con questo doppio colpo di mercato, la Dinamo ha praticamente chiuso il roster che andrà a giocarsi la prossima annata di basket.

