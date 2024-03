Il Cagliari coglie la prima vittoria in trasferta con l’Empoli, e alla fine ha avuto ragione Claudio Ranieri. A insistere su Jankto, che finora non aveva convinto. E così è arrivato un gol decisivo che dà tre punti importantissimi. Ecco le sue parole a Dazn.

Sulla partita con l’Empoli. “Era importante prendere punti qua a Empoli, stavano volando sulle ali dell’entusiasmo. Abbiamo giocato una partita brutta, sporca e cattiva. Faccio i complimenti ai ragazzi. Nel primo tempo non ero contento, poi siamo stati bravi”

Su Jankto. “Sono felice per lui. Si impegna tanto, fa tanti chilometri ogni partita. Gli mancava solo il gol”

Marzo mese decisivo. “Abbiamo questo mese per dire cosa vogliamo fare nel futuro. Sta a noi decidere cosa fare. Sicuramente dobbiamo tirarci fuori. Dobbiamo lottare su ogni pallone. I tifosi? Non ho più parole. Sono molto importanti per noi”

